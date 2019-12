SAN CATALDO. Il sito geo minerario di Gabara s’è arricchito di un nuovo spazio di spiritualità e memoria. Angelo La Rosa e Lino Tumminelli, assieme ad alcuni forestali, hanno infatti completato l’angolo nel quale è stata sistemata la Madonna alla quale, un tempo, si rivolgevano in preghiera i minatori prima di scendere in miniera o quando ne risalivano. Nel contempo, s’è anche provveduto all’installazione di un libro di legno che ricorda quanti sono morti tragicamente nelle solfare di Gabara, con data dell’incidente ed età. Uno spazio significativo di memoria, preghiera e pietà che va ad arricchire un sito che ormai è un fiore all’occhiello per la comunità di San Cataldo e per il suo stesso territorio.