SAN CATALDO. E’ in programma oggi 13 dicembre la Sagra della Cuccia nel quartiere don Bosco. Un’iniziativa resa possibile ancora una volta grazie alla sinergia tra il Comitato di quartiere Pizzo Carano Sant’Anna, di cui è presidente Vincenzo Siracusa, ed il Comitato di quartiere don Bosco di San Cataldo. La degustazione della cuccia si svolgerà presso il quartiere don Bosco nei locali limitrofi alla Rosticceria don Bosco. Un evento che, ancora una volta, consentirà di creare la classica atmosfera natalizia con la degustazione di un’eccellenza della tradizione come la cuccia. “Non posso che plaudere al sincero spirito di squadra che si sta portando avanti per la promozione e valorizzazione dei nostri quartieri attraverso queste iniziative; ancora una volta, per il secondo anno consecutivo, grazie alla collaborazionde del Comitato di quartiere don Bosco, stiamo rendendo il natale più bello nei nostri quartieri”.