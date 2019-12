Grande successo di partecipanti per lo stage nazionale di Jujitsu Csen, che si è svolto in questo week-end a Roma, l’arte marziale più efficace per antonomasia praticata dai Samurai .

Lo Stage è stato rappresentato e diretto dal Maestro Nisseno Alfonso Torregrossa, Responsabile Nazionale dei settori Jujutsu Antico, Aikijujutsu e Krav Magà Csen . Tanti i partecipanti provenienti da ogni pare d’Italia per assistere e partecipare a due giornate di altissimo livello tecnico. .

Sono saliti sul tatami tra atleti e docenti circa 600 persone nelle diverse aree di allenamento; i migliori docenti del panorama nazionale sono stati coordinati dal Maestro Torregrossa il quale si è cimentato come Tecnico Esperto nel Jujutsu antico spiegando tecniche tradizionali provenienti dalla scuola cui fa riferimento di Aikijujtsu in Giappone per poi spaziare al puro Kapap Krav Magà apprezzato e ricercato da tutti i per la sua qualità tecnica e velocità di esecuzione che lo eleva tra i migliori tecnici al Mondo.