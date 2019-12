MUSSOMELI – Fra i tanti presepi allestiti in paese, nelle famiglie, nelle scuole e nelle parrocchie, non poteva mancare certamente quello di Giandomenico Valenza. C’è da dire che preparare, annualmente, per tempo, il presepe, tenere perennemente ben curata la Cappella “Maria SS. dell’Ascensione”, la cui festa ricade l’ultima domenica di Maggio, è un impegno che i coniugi Valenza – Napoli stanno portando avanti da diversi anni. Una cappella, sistemata ed accessibile nella via Barcellona, 7. Una piccola cappella dove si venera anche l’immagine di San Pio da Pietrelcina. Il presepe è visitabile fino al 6 gennaio 2020. Ai bambini che lo visiteranno sarà donato un bambinello mentre alle persone adulte saranno offerti i calendari del 2020. Intanto, nella giornata di oggi, vigilia di Natale, saranno distribuiti generi alimentari a due famiglie mussomelesi del quartiere madrice, mentre il 26 dicembre sarà sorteggiato un piccolo “ Gesù Bambino di Betlemme”, messo in palio dal comitato dei festeggiamenti “Maria SS. dell’Ascensione”.