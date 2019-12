CALTANISSETTA – Lunedì 16 dicembre è scaduto il termine per il pagamento della seconda quota a saldo dell’Imu per l’anno in corso ma molti commercianti del centro storico non hanno versato le somme previste “per protesta – hanno detto – contro l’amministrazione comunale che ha snobbato la nostra richiesta di incontro per ottenere una riduzione dell’imposta”. E il presidente del centro commerciale naturale “Centro storico” Vincenzo D’Oca ha aggiunto: “Ho telefonato ripetutamente all’assessore al commercio Grazia Giammusso per avere notizie della richiesta di riduzione dell’Imu precedentemente effettuata, ma non mi ha risposto”. E poi: “Molti commercianti del centro storico non hanno versato l’Imu perché non hanno la disponibilità finanziaria necessaria a causa della profonda crisi che stanno e stiamo vivendo ed è per questo che abbiamo chiesto la revisione delle aliquote dell’imposta”. D’Oca ha spiegato che si tratta di “un discorso vecchio” che abbiamo fatto con la precedente amministrazione senza risultato e ora con quella in carica che non ci dà risposte”. Ha quindi aggiunto: “Non si tratta di una esigenza della categoria ma di un normale uniformarsi all’economia reale dal momento che gli affitti nel centro storico si sono ridotti di molto con la riduzione del valore degli immobili per i quali è chiesto il pagamento dell’Imu che, pertanto, deve essere rivista. E’ inutile nascondere che ormai i pochissimi pagano questa tassa considerata un balzello perché privi di liquidità e perché l’economia reale ci ha portati a continui sconti a danno degli utili anche perché ormai viviamo in una economia di recessione”. (di Luigi Scivoli, fonte La Sicilia)