CALTANISSETTA – Ammonta a 905mila 644,30 euro l’importo delle contravvenzioni elevate dai vigili urbani di Caltanissetta per infrazioni al codice della strada dal primo gennaio al 30 settembre dell’anno in corso. Si tratta di un somma sicuramente considerevole pari a poco più di 100mila euro al mese, e comunque superiore a quella dell’anno passato, quando l’introito dei primi 9 mesi fece registrare sanzioni per quasi 844mila euro. Una cifra considerevole e in crescita, dunque. Significa intanto che mediamente, compresi le domeniche e gli altri giorni festivi, i vigili urbani hanno elevato giornalmente contravvenzioni per infrazioni al codice della strada per 3.300 euro. Adesso si attende il bilancio di fine anno, che potrebbe far superare il milione di euro di introiti. La stragrande maggioranza delle contravvenzioni elevate è per sosta vietata che, comunque, non è una novità dal momento che è stato così anche prima con i nisseni che confermano pertanto di essere particolarmente indisciplinati. Spesso e volentieri, infatti, gli automobilisti parcheggiano la loro auto nelle aree dove la sosta veicolare è vietata ma anche in doppia fila noncuranti, peraltro, dell’intralcio che arrecano alla circolazione veicolare. Intanto numerose sono state, e continuano ad essere, le contravvenzioni elevate per sosta non consentita nella zona attorno all’ospedale S. Elia e specificatamente lungo la via Luigi Russo dove costantemente, da quando non è più disponibile il parcheggio di fronte l’entrata del nosocomio e non essendoci altra possibilità, le auto vengono posteggiate ai due lati della strada, senza tenere conto dei divieti che ci sono, provocando così lo scontro tra i due flussi opposti di traffico e l’intasamento della circolazione veicolare perché la sede stradale è di ampiezza limitata. Dovrebbe andare meglio, comunque, a breve scadenza con l’apertura del nuovo parcheggio coperto che intanto è stata ulteriormente rinviata; non avverrà più, infatti, nemmeno a fine mese ed è stata differita al prossimo mese di gennaio. Il parcheggio disporrà di 300 posti-auto per cui gli automobilisti avranno abbastanza spazio per lasciare in sosta le auto. (di Luigi Scivoli, fonte La Sicilia)