SANTA CATERINA VILLARMOSA – Il Meet Up Movimento 5 Stelle Santa Caterina Villarmosa rende noto di aver scritto, martedì 26 novembre, al Sindaco e Presidente del Consiglio Comunale di S.Caterina Villarmosa (n.prot. 10851) chiedendo nuovamente lo streaming del consiglio comunale in forma istituzionale nel sito del comune dopo il trasferimento definitivo del municipio in via Roma. I pentastellati caterinesi sottolineano di aver inviato molteplici note all’istituzione comunale (le ultime 3 all’attuale amministrazione), ognuno per le proprie competenze (n. 9392 del 4/11/2015, n. 9211 del 15/11/2016, n. 6156 del 30/6/2017, n. 10419 del 25/10/2017 e n. 3418 del 11/04/2018).

“Ci rammarica – spiega il portavoce pro tempore Santino Lo Porto – che molte di queste note, sopra elencate, non abbiano mai avuto risposta, solo perchè vengono suggerite dal nostro gruppo politico. Oggi però non si hanno più alibi – continua Lo Porto – per non fare l’impianto di telecamere e microfoni in modo definitivo in quanto la casa comunale è ritornata, finalmente, nella sua storica sede in via Roma”.

In questo momento lo streming del consiglio comunale è mandato in onda da una pagina privata di Facebook, affidato a qualcuno che registra con apparecchi non idonei con scarsa qualità video e audio per cui si chiede anche di istituzionalizzare lo streaming del pubblico consesso tramite il canale ufficiale nel sito del comune.

La nota si conclude ricordando che la trasparenza è alla base di una buona amministrazione e della democrazia per cui si auspica la realizzazione di quanto sopra esposto.