Quest’anno per Natale, Caltanissetta si tinge di rosa. L’idea di “Natale in rosa- Musica, cultura & arte”, nata dalla collaborazione artistica di Danilo Lapadura, noto musicista nisseno, e Tiziano La Marca, light designer di livello europeo, vede la realizzazione della sua prima edizione proprio nel cuore della Sicilia, in occasione del periodo natalizio. Un format dall’aspetto innovativo ma che in realtà, in un certo senso, ci riporta indietro al concetto del “femminino sacro”, caro agli antichi, che poneva la donna come archetipo da cui trassero vita quasi tutte le religioni esistenti nel mondo. Una festa lunga un mese, che mira all’intrattenimento ma anche alla riflessione, nell’ottica della solidarietà e della collaborazione tra diverse realtà locali. L’intero programma della manifestazione si svolgerà all’interno dei luoghi di culto del centro storico della città. Per l’occasione, gli ideatori dell’evento, con un intervento di illuminazione architetturale, valorizzeranno le facciate dei luoghi di culto, trasformandole in veri e propri dipinti. Ogni singolo evento prevede uno spazio dedicato alle associazioni femminili cittadine interessate, che avranno modo di organizzare delle presentazioni, delle raccolte fondi, la divulgazione di materiale informativo delle proprie attività in apertura della serata. L’evento, completamente autofinanziato, ha avuto il sostegno di numerosi sponsor, che hanno individuato negli scopi della manifestazione, il miglior modo di fare gli auguri alla città. Il programma si articolerà in sei appuntamenti dall’8 Dicembre 2019 al 6 Gennaio 2020 con ingresso libero.

Si parte l’8 Dicembre con “Gospel Mast Women” Cattedrale Santa Maria La Nova, 14 Dicembre “Elisabetta Gancitano e Carmela Amico” Chiesa San Francesco, 21 Dicembre “Sinfonica Women Orchestra” Chiesa San Sebastiano, 28 Dicembre “Sarha Mastrosimone e Graziana Crinò” Chiesa San Domenico, 5 Gennaio “Una prudente follia d’amore – Vita e opere di Santa Chiara d’Assisi”, pièce teatrale di e con Diletta Costanzo e Simona Scarciotta (con la gentile collaborazione dell’ordine delle clarisse del Monastero di Santa Chiara di Caltanissetta) Chiesa San Giuseppe, 6 Gennaio “Gessica Lo Verde & Le Vocals Group” Chiesa Madonna delle Grazie.