CAMPOFRANCO. Continua l’opera di rifacimento delle strade di Campofranco che necessitano di un intervento ormai non più rinviabile. Grazie ad un finanziamento del governo nazionale per complessivi 50 mila euro, la giunta comunale ha deciso di investire parte di questo finanziamento nel rifacimento totale della via Calvario, arteria nevralgica della parte alta di Campofranco che sbocca in piazza S. Rita. La strada, formata da mattonelle ormai non più in commercio, da diversi anni presentava una pavimentazione che lentamente s’era deteriorata. Dopo i lavori eseguiti da Caltaqua, che ha eliminato gli inconvenienti e ripristinato la rete idrica esistente in diverse zone della strada, avverrà la sostituzione dell’attuale tipologia di pavimentazione con il duraturo asfalto. L’importo del finanziamento destinato alla via Calvario, non consentiva il totale rifacimento dell’intera strada, ma questo sarà reso possibile con un intervento a carico del bilancio comunale.