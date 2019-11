CALTANISSETTA – Non c’è stato il preannunciato intervento telefonico di Silvio Berlusconi, costretto ad una temporanea degenza in ospedale a seguito di una caduta, ma il meeting organizzato ieri a Caltanissetta dal deputato regionale Michele Mancuso, denominato “La Zolfara – Per un altro sud”, è stato ugualmente “partecipatissimo”, come ha sottolineato lo stesso responsabile provinciale del partito, con compiacimento del leader regionale Gianfranco Micciché che, nella qualità di presidente dell’Ars e con il gruppo di deputati “azzurri” a Sala d’Ercole, farà ora tesoro delle proposte emerse dai “tavoli tematici”.

«Stiamo facendo un lavoro analogo in tutte le province – ha commentato l’on. Micciché, che evidentemente sta…scaldando i motori in vista di una possibile consultazione elettorale nazionale – alla presenza dei deputati regionali e nazionali per capire quali possono essere le singole esigenze di ogni territorio e riproporle nelle sedi opportune. Con queste iniziative vogliano far comprendere che Forza Italia, in questo momento, è la forza politica più viva, soprattutto in Sicilia. Il feeling con M5S è già finito. Il Governo Musumeci sta lavorando bene e sono certo che da qui alla fine della legislatura potremo portare a consuntivo una serie di risultati sicuramente importanti».

Alla presenza di parlamentari regionali e nazionali, oltre che gli assessori “azzurri” del Governo regionale, è stato anche dato conto del lavoro svolto nei tavoli tematici. Renata Accardi (“Giustizia”) ha ribadito l’esigenza dell’accorpamento alla Corte d’Appel – lo di Caltanissetta del Tribunale di Agrigento. Per “Salute e Sanità” sono intervenuti Carlo Romano e Giada Ambra (rilevando l’importanza della previsione di fondi per la diagnosi prenatale preventiva e della riorganizzazione della Rete sanitaria regionale con il rafforzamento del “polo”di Caltanissetta). Di “Infrastrutture ed Energia” ha parlato Michele Giarratana sollecitando la riorganizzazione del Sistema Integrato Avanzato regionale dei rifiuti. Nel tavolo sulle “Politiche sociali” si è parlato della previsione di risorse per l’allargamento degli investimenti per le aree interne e a darne conto è stata Laura Bonaffini.

Il tema “Agricoltura” è stato trattato da Salvatore Cavaleri il quale ha rilevato l’esigenza di interventi infrastrutturali a favore delle aziende agricole territoriali siciliane, con la risoluzione delle problematiche relative ai prezzi. Dal tavolo “Lavoro e formazione professionale” sono stati suggeriti interventi legislativi a favore delle politiche di coesione e inserimento lavorativi dei giovani nel mondo del lavoro. Mentre dal gruppo di lavoro “Attività economiche e produttive” è partito il suggerimento di attività di animazione per lo sviluppo d’Impresa e delle star-up innovative, con la previsione di incentivi ed agevolazioni per l’inse – rimento nelle piattaforme di shopping on-line tipo “Alibaba”. Per i “Beni culturali ed artistici” ravvisata l’esi – genza di una rivisitazione del Piano Paesaggistico per la rivalutazione dei “tesori” del territorio. (di Lino Lacagnina, fonte La Sicilia).