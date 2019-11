CALTANISSETTA – Plauso del Questore Giovanni Signer all’operato degli agenti della sezione volanti protagonisti di un inseguimento ad un giovane di 25 anni. Il fatto criminoso si è verificato domenica notte; intorno alle due di notte, il manigoldo poi risultato positivo a cannabinoidi e cocaina, non si è fermato all’alt della polizia e con la sua Volkswagen Golf ha accelerato. Da lì è iniziato un inseguimento per le vie Frà Giarratana, Don Minzoni, Salvo D’Acquisto, Filippo Turati che si è concluso in via Sallemi, fermato da un’altra pattuglia che è intervenuta in soccorso.Ma il venticinquenne invece di spegnere il veicolo e scendere dal mezzo, con una manovra repentina, ha travolto il poliziotto, facendolo cadere e fuggendo. È iniziato un nuovo inseguimento per le vie Testasecca, Crispi, Niscemi, Salvatore Averna, nel corso del quale ha speronato l’auto della polizia che ha tentato di fermarlo. L’inseguimento è proseguito sulla strada provinciale 134, lungo la SS640 – raccordo per Pietraperzia, la SS640 direzione Agrigento, la strada provinciale 34 ed è terminato a Delia.

“Nella prime ore della domenica appena trascorsa, tre Agenti della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Caltanissetta, impegnati nel controllo del territorio, sono rimasti feriti per bloccare un individuo che, alla guida della propria autovettura, percorrendo ad alta velocità le strade del centro nisseno e con manovre spericolate, aveva tentato di sottrarsi al controllo. All’epilogo di un inseguimento durato fino alle porte di Delia, questo soggetto non ha mancato di opporsi fisicamente agli operanti.

Il conducente dell’autovettura in questione, un venticinquenne che era in compagnia di una ragazza appena maggiorenne, è risultato positivo al narcotest e con valori elevati. Gli Agenti si erano determinati a procedere al suo controllo, perché lo avevano visto condurre la proprio auto a velocità sostenuta per le strade del centro urbano.

I fatti sono al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, che stabilirà le responsabilità penali contestate al giovane tratto in arresto.

Voglio oggi esprimere pubblicamente il mio plauso all’operato di questi colleghi per la determinazione e il grande equilibrio di cui hanno dato prova. A rischio della propria incolumità, hanno impedito che si protraesse una situazione di tangibile pericolo per la pubblica incolumità e in zone ove, per la presenza di esercizi pubblici frequentati da altri giovani, vi sono numerose persone per le strade

Il comportamento di questi colleghi è d’esempio per gli operatori della Polizia di Stato, perché ponderazione e prudenza devono essere sempre la direttrice dell’azione operativa.”