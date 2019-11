Un tribunale di Madrid, in Spagna, ha condannato la compagnia aerea irlandese per aver fatto pagare ai passeggeri il supplemento per il trasporto del trolley



Dalla Spagna arriva una sentenza rivoluzionaria contro la Ryanair, su un tema che negli scorsi mesi aveva generato grandi polemiche in Italia: il pagamento del supplemento per i bagagli a mano.

Come riporta il quotidiano iberico La Vanguardia, un tribunale di Madrid ha condannato la compagnia Ryanair per aver fatto pagare un supplemento per il trasporto di un trolley, imponendo la restituzione di 20 euro più interessi ai viaggiatori.

Secondo la compagnia irlandese, infatti, per portare a bordo il bagaglio a mano bisogna acquistare il biglietto ‘priority’ per una valigia fino a dieci chili, oltre alla propria borsa. Nella stessa sentenza il tribunale di Madrid obbliga, inoltre, Ryanair a ritirare la clausola con l’obbligo del pagamento di una tariffa aggiuntiva per il bagaglio a mano perché “limita i diritti riconosciuti per legge ai passeggeri”.