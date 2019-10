Un settembre ricco di emozioni, per gli alunni della scuola Euroform, protagonisti sul territorio siciliano con diverse attività ed incontri, volti a valorizzare la cultura, le tradizioni locali e i prodotti gastronomici di grande pregio della nostra terra.

Sono proprio gli alunni del percorso di ristorazione e operatore della trasformazione agroalimentare a dare il via ad interessanti laboratori del gusto inaugurando il Sicily Food Festival a Caltanissetta. Sotto la guida esperta del loro docente di ristorazione, lo Chef Antonio Bellanca, Campione italiano al Cous Cous Fest di San Vito Lo Capo nel 2018 e con la partecipazione straordinaria di Mamma Africa, gli allievi della Scuola Euroform si sono cimentati nell’incocciatura del Cous Cous, preparato in diverse varianti e nella realizzazione di dolci e praline di mandorle per valorizzare i prodotti locali.

Le emozioni non sono finite qui poiché l’Euroform è stato l’unico istituto siciliano a partecipare al concorso “Oro d’Argenta, una gara tra gli istituti Alberghieri Italiani tenutasi proprio ad Argenta in provincia di Ferrara.

Conclusa anche questa partecipazione gli allievi sono arrivati a a San Vito Lo Capo dove, in un abbraccio tra culture ed etnie differenti, si è celebrata l’unione e l’integrazione tra i popoli.

Un viaggio culturale e gastronomico ricco di incontri ed esperienze sul campo.

Gli alunni Euroform, infatti, hanno avuto la possibilità di collaborare nelle cucine San Vitesi durante il Cous Cous Fest e arricchire il proprio bagaglio formativo grazie agli incontri con grandi chef italiani e internazionali.

Ultima occasione formativa, in ordine cronologico, è stata la partecipazione alla realizzazione del “Torrone più lungo del mondo”. A Mazzarino, gli esperti torronai e gli storici pasticceri hanno accolto nelle loro schiere anche gli allievi di Euroform riconoscendoli come i giovani professionisti di domani.

Nelle foto: alcuni dei momenti vissuti dagli allievi