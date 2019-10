SERRADIFALCO. Alcuni dipendenti contrattualizzati a tempo determinato in servizio al Comune di Serradifalco hanno deciso di presentare un ricorso allo stesso ente comunale per chiedere la stabilizzazione a tempo indeterminato del proprio rapporto di lavoro. Questi dipendenti hanno notificato al Comune, tramite il loro legale, l’avv. Sergio Galleano, un ricorso nel quale hanno chiesto al Tribunale di Caltanissetta di ordinare al Comune di procedere alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per i ricorrenti e al risarcimento del relativo danno economico subito dai lavoratori nella misura forfettaria prevista dalla legge. L’amministrazione comunale s’è opposta alle pretese dei dipendenti precari avviando le procedure per conferire incarico ad un legale per difendere le ragioni del Comune nel ricorso promosso dai dipendenti comunali contrattualizzati ed impegnando poco più di 10 mila euro per pagare l’incarico legale che andrà ad affidare. L’udienza presso il Giudice del Lavoro è prevista per il prossimo 15 ottobre.