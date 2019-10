CATANIA – E’ in corso a Catania un accesso ispettivo disposto dalla Prefettura ai sensi del Codice Antimafia nelle sedi legale ed operative della Dusty slr, La societa’ si occupa della raccolta e del conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani nei comuni di Catania, Giarre, Gravina di Catania, Misterbianco, Paterno’ e San Giovanni La Punta. L’accesso riguarda anche le isole ecologiche a Catania, Gravina, Misterbianco, Paterno’ e Sant’Agata Li Battiati e gli autoparchi di Giarre e Motta Sant’Anastasia. L’accesso e’ stato deciso durante una riunione tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia presieduta dal prefetto Claudio Sammartino. Le operazioni sono coordinate dal Centro Operativo della Direzione Investigativa Antimafia di Catania e vengono svolte con la collaborazione della Questura e dei Comandi provinciali dei Carabinieri e della guardia di Finanza. Negli accertamenti viene impegnato anche personale del locale Ispettorato Territoriale del Lavoro e dell’Unita’ Controllo e Vigilanza dell’Asp di Catania.

"Non e' in atto nessun accertamento di natura giudiziaria ma solo un normale accesso amministrativo. Chiunque dovesse riportare notizie infondate che infangano l'operato dell'impresa sara' fatto oggetto da parte della stessa di azione legale". Cosi' l'amministratore unico Dusty Rossella Pezzino de Geronimo in merito all'accesso ispettivo disposto dalla Prefettura di Catania. "Siamo lieti – aggiunge – che le Istituzioni sottopongano le imprese del settore della raccolta e smaltimento dei rifiuti ai giusti controlli per reprimere eventuali infiltrazioni mafiose"