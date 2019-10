E’ stata accolta con un lungo e caloroso applauso la proclamazione ufficiale a Capitano della Real Maestranza per il prossimo anno di Calogero Garzia, della categoria dei panificatori recentemente allargata ai pasticcieri e ai cuochi. La manifestazione si è svolta ieri mattina nell’aula consiliare del Comune, alla quale hanno partecipato il sindaco Roberto Gambino, il presidente del consiglio comunale Giovanni Magrì, l’on. Alessandro Pagano, il presidente dell’associazione Real Maestranza Giuseppe Tumminelli, il gran cerimoniere della stessa associazione Gianni Taibi, i Capitani emeriti Angelo Amico, Gioacchino Ricotta, Sebastiano Garzia, Pasquale Tramontana, Filippo Aleo e Angelo Iannello, nonché il Capitano in carica Giovanni Cimino. C’erano quasi tutti i presidenti delle categorie artigianali che fanno parte della Real Maestranza e l’assistente spirituale della categoria dei panificatori padre Rino Dello Spedale Alongi. E poi numerosi componenti della Real Maestranza, alcuni dei quali con i familiari. Alla proclamazione del Capitano è seguita quella delle altre cariche capitanali, nell’ordine: alabardiere Salvatore Del Popolo, portabandiera Antonio Amico, porta bandiera storica Michele Pace, alfiere maggiore Giuseppe Romè e scudiero Michele Palmeri. Tutti panificatori da lunga data e tutti figli d’arte. Ha condotto lo svolgimento dei lavori il gran cerimoniere Gianni Taibi. Si sono succeduti gli interventi del presidente dell’associazione Real Maestranza Giuseppe Tumminelli, del sindaco Roberto Gambino (ha annunciato per le prossime feste natalizie la realizzazione di un caratteristico albero di Natale con il coinvolgimento degli artigiani della Real Maestranza), del vice presidente della Pro Loco Antonio Locelso, del presidente del consiglio comunale Giovanni Magrì e dell’assistente spirituale dei panificatori padre Rino Dello Spedale Alongi. Il Capitano della Real Maestranza 2020 Calogero Garzia ha 62 anni, è sposato da 41 anni con Paolina Indorato, di 59 anni, ha tre figlie (Maria Francesca di 40 anni, Valentina di 36 anni e Michela di 26 anni) ed è titolare del panificio di via Calabria. Calogero Garzia non ha potuto nascondere la sua emozione per l’incarico che gli è stato affidato. «Non me lo aspettavo – ha detto – anche se ci speravo tanto. Sono felice. La mia designazione è stata effettuata all’unanimità dai miei colleghi panificatori. Per me questo è un momento di grande contentezza, è come quando uno si prepara per le nozze o quando aspetta la nascita di un figlio. E’ una cosa meravigliosa. Ho già ordinato il vestito e le scarpe che indosserò quando parteciperò alle sfilate della Real Maestranza. Ho tutto il sostegno di mia moglie». Paolina Indorato, che era al suo fianco, ha dichiarato: «Anche io sono molto emozionata. E’ una cosa più grande di noi. Io, mio marito e le mie figlie stiamo vivendo un momento di grande gioia; siamo contentissimi. Metteremo tutto l’impegno possibile per onorare al meglio la “capitanata” di mio marito». (di Luigi Scivoli, fonte La Sicilia)