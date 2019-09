SERRADIFALCO. Dopo che il mese scorso ad Aprilia hanno subito il furto dal furgone dei propri strumenti musicali, attorno ai componenti della band di Giordana Angi, di cui fa parte anche il bassista serradifalchese Peppe Sferrazza (nella foto), s’è creata una ammirevole catena di solidarietà, segno che la musica unisce sempre e comunque. Tantissimi i fans che hanno inteso dare sostegno e vicinanza alla band. Gian Luca Perez, inoltre, ha pensato di organizzare una raccolta di fondi per consentire l’acquisto di nuovi strumenti musicali per sostituire quelli rubati. Lo ha fatto tramite Gofundme.com, un sito per raccolte di fondi. Finora sono stati raccolti 733 euro su 15 mila euro. Sono stati 36 i donatori. L’iniziativa è denominata “Strumenti rubati alla band Giordana Angi”. Chi vuole può contribuirvi collegandosi direttamente al sito per poi effettuare la donazione che vorrà. Lo stesso Peppe Sferrazza ha inteso ringraziare tutti coloro che hanno manifestato vicinanza alla band ma anche quanti si stanno spendendo nella raccolta di fondi per riacquistare gli strumenti rubati.