“Questo governo avra’ vita breve, non andra’ lontano, quindi lasciamo che il palazzo faccia i suoi giochi e teniamoci stretto il consenso degli italiani”. Lo ha affermato Matteo Salvini parlando con i giornalisti ad Amelia (Terni) dove e’ in visita alla Comunita’ Incontro, centro di recupero per tossicodipendenti. “Lunedi’ saremo in piazza per la democrazia – ha ricordato il leader della Lega – perche’ il voto e le elezioni non dovrebbero far paura a nessuno. Questo e’ chiaramente un governo che nasce per evitare il voto, per spartirsi qualche ministero”. (AGI)