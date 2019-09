“Il Pd non mi piace, esattamente come non mi piace la Lega. Non mi piace il sistema in generale come – del resto – ci siamo detti da sempre. Ma, vista anche la legge elettorale vigente secondo cui il partito vincente in realta’ non vince davvero, un modo per portare quel sistema verso la “retta via” e’ portarlo ad approvare norme che spesso troviamo nei loro programmi ma che mai i loro Governi hanno approvato davvero; norme che servono concretamente ai cittadini italiani! Abbiamo avuto la prova che il sistema riesce (magari) a “toglierci voti” ma non riesce ad inglobarci, a fagocitarci e farci diventare come loro… e quando lo capisce, SCAPPA! Lega Docet”. Lo scrive la deputata M5s Azzurra CANCELLERI su Facebook. “Per questo motivo – prosegue – ma soprattutto perche’ – come ha ben detto Luigi Di Maio – non voglio lasciare il Paese affondare, non voglio essere irresponsabile al pari di Salvini, non voglio che questa assurda crisi dovuta alla Lega ricada sui cittadini italiani con notevoli disagi e sacrifici futuri per tutti noi, votero’ si'”