SAN CATALDO. Sono poco più di 6100 gli avvisi di accertamento che presto saranno stampati ed inviati ai rispettivi utenti per quanto riguarda la Tari riferita agli anni 2015 e 2016. Si tratta di una mole non indifferente di notifiche che i rispettivi contribuenti riceveranno quanto prima consentendo al Comune di procedere al recupero delle somme riferite alle due annualità. Il Comune ha disposto l’affidamento del servizio per via diretta in quanto la precedente gara per l’aggiudicazione del servizio era andata deserta. S’è così attivata una nuova procedura di acquisto in forma diretta. Il servizio di stampa e notifica degli atti tributari Tari 2015/2016 è stato affidato alla ditta Irisco Srl di Empoli per la somma di 17.397,20 euro comprensiva di Iva ove prevista.