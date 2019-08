La Polizia di Stato di Enna ha tratto in arresto un uomo di Valguarnera Caropepe, Cristofero Dainotti, classe 1965, colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina, occultata nella propria auto, nonché di un altro involucro di hashish occultato presso la propria abitazione. L’arresto trae origine dall’implementazione dei servizi finalizzati alla prevenzione dei reati – voluta dal Questore di Enna Dr. Antonino Pietro Romeo – in occasione della stagione estiva che vede un forte incremento del flusso veicolare nella provincia ennese. In particolare, i poliziotti della Squadra Mobile di Enna, partecipavano al complesso dispositivo dei servizi di prevenzione, impiegando numerose pattuglie, anche con auto civetta, che venivano dislocate lungo le arterie di accesso al capoluogo ennese, presso l’area commerciale di Dittaino e lungo gli svincoli autostradali della A19 Palermo-Catania che interessano il territorio di questa provincia. In tale contesto, i poliziotti effettuavano un posto di controllo all’uscita dello svincolo di Dittaino, ponendo a controllo di polizia un’autovettura che destava sospetto, condotta dall’arrestato in compagnia di altri due soggetti. Per le circostanze di tempo e di luogo, il personale operante effettuava una perquisizione personale estesa anche al veicolo, ove all’interno del vano della ruota di scorta, veniva rinvenuto un involucro chiaramente identificabile come cocaina di 30 grammi. In seguito al rinvenimento, gli agenti della locale Squadra Mobile approfondivano le indagini estendendo la perquisizione anche presso l’abitazione del Dainotti, sita a Valguarnera, dove veniva rinvenuto anche un involucro contenente circa 50 grammi di hashih. In relazione all’esito delle attività di polizia ed in seguito alle attività di repertazione operate dal personale della Polizia Scientifica di Enna, l’uomo veniva tratto in arresto e sottoposto al regime degli arresti domiciliari, come disposto dall’A.G. procedente.