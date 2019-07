SERRADIFALCO. Un ausiliario del traffico sarebbe stato colpito al volto da un cittadino nel corso di un’animata discussione dopo che gli aveva affibbiato una multa. E’ stato in via De Gasperi nelle vicinanze della piazzetta San Leonardo che l’ausiliario ha comminato la multa ad una macchina per sosta in area pedonale. Il proprietario dell’auto contravvenzionata, accortosi della multa, ha incrociato circa tre quarti d’ora dopo l’ausiliario del traffico in via Cavalieri di Vittorio Veneto. Ne è uscita fuori una vivace discussione in cui il cittadino ha contestato quella multa. I toni della discussione, tuttavia, si sono sempre più alzati sino a quando, secondo quanto sostenuto dall’ausiliario nella relazione di servizio poi presentata al responsabile del servizio della Pm e al sindaco, il cittadino l’avrebbe colpito con un pugno al mento. Fin qui la versione dell’ausiliario in attesa che si giunga ad una ricostruzione dell’accaduto. L’ausiliario, dopo essersi recato nelle guardia medica cittadina, ha stilato una relazione di servizio in cui ha segnalato l’accaduto ai superiori. Nelle prossime ore la denuncia dovrebbe essere presentata d’ufficio dal Comune tramite il responsabile del servizio di Pm.