SAN CATALDO. Arrivano le prime date, sei, del tour estivo dei Pupi di Surfaro. Si chiama Malamerika Tour quello di quest’anno 2019 che propone per il momento 6 date. Si comincia il 13 luglio a Ghirlaza in Sardegna. Il giorno dopo, 14 luglio, il gruppo musicale sancataldese sarà a Torino, mentre il 16 luglio c’è un altro importante appuntamento a Cotignola in provincia di Ravenna. Il 18 luglio altro momento clou dell’estate targata Pupi di Surfaro con l’esibizione a Rosalina Mare, in provincia di Roma, nell’ambito del premio Voci per la Libertà – Amnesty. Il 20 luglio altro appuntamento di spessore a Genova nell’ambito del concerto per Carlo Giuliani, e infine il 25 luglio c’è l’evento a Catania, con l’esibizione a Zo – Centro delle Culture europee.