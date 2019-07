CALTANISSETTA – La presenza di cani randagi in branco che manifestano aggressività va segnalata tempestivamente da tutti, in modo che gli uffici preposti possano intervenire celermente. L’invito arriva dal sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino, a seguito degli episodi verificatisi nei giorni scorsi. Il comandante della polizia municipale, Diego Peruga, ha disposto la cattura dei randagi aggressivi segnalati tra le vie Don Minzoni, XXV Aprile, fra Giarratana e Salvo D’Acquisto.

“Insieme all’Asp di Caltanissetta abbiamo investito risorse e mezzi per aprire il presidio di igiene urbana veterinaria presso l’ex scuola elementare Due Fontane che sarà a breve operativo. L’ambulatorio consentirà procedure più veloci e controllate per le sterilizzazioni”, spiega il sindaco. In attesa del completamento dei lavori di sistemazione del nuovo presidio, l’assessore Concetta Andaloro ha concordato con il responsabile dell’Asp per le problematiche del randagismo, dott. Elia Rizzo, che le attività dell’anagrafe degli animali d’affezione proseguano il martedì e giovedì mattina nei locali di via Luigi Rizzo (ex mercato rionale) già destinati dal Comune a tale scopo, mentre la sterilizzazione dei randagi riprenderà dalla prossima settimana nella struttura comunale di Contrada Bucceri, grazie alla collaborazione dei volontari.

“La stagione estiva – spiega l’assessore Andaloro – come ogni anno ripropone il triste fenomeno delle cucciolate abbandonate. Per il Comune di Caltanissetta è un’emergenza che impegna il personale in attività e risorse non sempre facilmente disponibili, da affrontare con l’obiettivo primario del benessere animale. Negli ultimi giorni diverse cucciolate sono state segnalate agli uffici comunali e affidate alle cure delle associazioni animaliste e dei volontari che hanno dato disponibilità nonostante gli oneri che tali attività richiedono”. Sono state contattate le associazioni e i cittadini sensibili alla problematica per ottimizzare le risorse disponibili e discutere di nuove procedure per gestire il problema con l’aiuto insostituibile degli animalisti, anche alla luce delle novità introdotte dalla recente revisione della normativa regionale.

“Novità e procedure sancite nel protocollo d’intesa stipulato tra il Comune di Caltanissetta e l’Azienda sanitaria provinciale per l’attività di contrasto al randagismo canino e per tutte quelle azioni correlate alla corretta costruzione del rapporto uomo, animali ed ambiente”, sottolinea il dott. Rizzo. La realizzazione del presidio d’igiene urbana veterinaria “Due Fontane” rappresenta il fulcro delle attività che saranno messe in campo: sterilizzazioni di cani e gatti, anagrafe degli animali d’affezione, formazione dei volontari e dei cittadini, attività di promozione delle adozioni, interventi assistiti con gli animali.

I randagi ritrovati sul territorio del Comune di Caltanissetta e soccorsi dai cittadini o dai volontari delle associazioni, potranno essere iscritti in anagrafe degli animali d’affezione a nome del Comune di Caltanissetta e affidati agli stessi richiedenti per il periodo necessario ad effettuare tutte le operazioni previste dal protocollo d’intesa e dalla nuova normativa regionale; la sterilizzazione sarà effettuata dai veterinari dell’U.O.S.D Randagismo dell’ASP CL nelle strutture del Comune e rappresenta l’intervento fondamentale nel contrasto al randagismo. Con l’affidamento ai cittadini e alle associazioni si coniugano infatti le esigenze sia dei cani che vengono accolti ed accuditi subito in famiglia, e non in strutture rifugio, sia delle istituzioni che ottengono un notevole risparmio economico oltreché la riduzione dei cani vaganti sul territorio.