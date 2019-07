“Come Sea Watch noi abbiamo gia’ preparato la querela nei confronti del ministro Salvini. Non e’ facile raccogliere tutti gli insulti che Salvini ha fatto in queste settimane e anche le forme di istigazioni a delinquere nei confronti di CAROLA, cosa che e’ ancora piu’ grave se fatta da un ministro dell’interno”. Lo dice l’avvocato Alessandro Gamberini, difensore di CAROLA Rackete, intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’e’ desta” condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Universita’ Niccolo’ Cusano. “Nel circuito di questi leoni da tastiera abituati all’insulto, e’ lui che muove le acque dell’odio. Una querela per diffamazione e’ il modo per dare un segnale. Quando le persone vengono toccate nel portafoglio capiscono che non possono insultare gratuitamente”, aggiunge