CALTANISSETTA – E’ tempo di street-rugby a Caltanissetta con la terza edizione del Festival delle discipline sportive e artistiche tradizionali della cultura urbana underground e non solo in programma alla Street factory eCLettica di via Rochester. Sabato 6 luglio la Nissa Rugby torna a proporre la disciplina della palla ovale che ha codificato. Torneo aperto a tutti (uomini e donne di ogni età) per questa forma particolare di rugby, squadre da tre elementi ed al termine della manifestazione, Dj set e terzo tempo. Plauso alla manifestazione organizzata dall’eCLettica e Nissa Rugby pronta a sostenere in ogni ambito il torneo che si esaurirà nella stessa giornata: divertimento, socialità e sport, gli ingredienti di un evento sportivo da non perdere.