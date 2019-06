CALTANISSETTA – La Guardia di Finanza del neo istituito Gruppo di Caltanissetta ha consegnato alla locale Caritas Diocesana 70 paia di scarpe sottratte al mercato della contraffazione nel corso dei numerosi recenti servizi finalizzati al contrasto degli illeciti in materia di tutela dei marchi.

Ottenuto apposito nulla osta dalla locale Autorità Giudiziaria, che ha favorevolmente valutato la possibilità di consegnare i beni sequestrati alle persone più bisognose piuttosto che destinarli alla distruzione, le Fiamme Gialle nissene hanno devoluto in beneficenza il materiale sequestrato, previa rimozione dei segni distintivi che ne caratterizzavano la falsità.

La consegna del materiale alla Caritas Diocesananissena, rappresentata dal suo responsabile – Dott.Giuseppe PARUZZO -, è avvenuta presso la sede del Comando Provinciale di Caltanissetta e testimonia la vicinanza dei finanzieri nisseni alle fasce più deboli che abitano questa provincia.

L’iniziativa delle Fiamme Gialle nissene, da sempre in contatto per tali finalità con locali Enti e Istituzioni religiose, benefiche e di volontariato, si pone nel variegato quadro del costante impegno del Corpo a favore della collettività ove, a fianco al contrasto diogni forma di illegalità, trovano spazio diverse iniziative che testimoniano l’attenzione a sentimenti di giustizia ed equità sociale, cui è costantemente improntata l’azione del Corpo, in un “terreno comune” ove le espressioni di “lotta alla contraffazione” e “solidarietà” si fondono in un connubio ideale.