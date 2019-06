SERRADIFALCO. Gran bella soddisfazione, l’ennesima, per gli alunni del corso musicale dell’Istituto scolastico comprensivo “ Filippo Puglisi” e dei loro insegnanti di strumento Emanuele Anzalone, Marco Carmina, Michele Lacagnina, Pasqualino Lalumia e della Dirigente Scolastica Anna Maria Nobile. I solisti , i gruppi e l’orchestra della scuola hanno infatti partecipato con successo al concorso nazionale “Premio Città di Calascibetta”. Il concorso in terra ennese, giunto all’undicesima edizione, ha fatto registrare risultati oltremodo significativi per gli alunni del “Puglisi” che hanno ottenuto 3 primi premi assoluti e 2 primi premi. Entrando nel dettaglio, l’Istituto scolastico comprensivo serradifalchese ha ottenuto il primo premio assoluto 100/100 nella categoria Orchestre. Altro primo premio assoluto, 100/100 è stato ottenuto dal decimino di chitarre composto da Adriano Amico, Alessia Aquilina, Asia Cigna, Iris Cino, Gabriele Difrancesco, Giulia Fiore, Bernadette Latona, Caterina Montante, Giuseppe Palermo e Chiara Zingali. Inoltre ha ottenuto il primo premio assoluto 100/100 anche il solista di clarinetto per la terza media Elena Migliore. Primo premio 98/100 ha invece ottenuto il sestetto di chitarre di prima media formato da Gabriella Butera, Luna Cordaro, Andrea Falzone, Lara Palermo, Michele Ricotta e Mattia Zingali. Primo premio 98/100 anche per il duo di chitarre di seconda media formato da Giuseppe Palermo e Bernadette Latona. La Dirigente scolastica, prof. Anna Maria Nobile ha ringraziato alunni e docenti per i risultati conseguiti.