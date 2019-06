SAN CATALDO. Si è appena concluso nel salone della Chiesa Madre il Convegno “La parrocchia e la concretezza ecclesiale”. Nel corso del convegno (nella foto) sono stati tre i relatori presbiteri della Chiesa nissena: Mons. Giuseppe La Placa, Vicario Generale del Vescovo Russotto; don Domenico Lipani, Arciprete di Sommatino e don Luciano Calabrese, Arciprete di Campofranco. I tre relatori, invitati dall’Arciprete Biagio Biancheri, hanno discusso su tre interessanti argomenti scelti per questo 280° anniversario di Dedicazione della Chiesa Madre di San Cataldo: “Chi è la Chiesa? La soggettualità pneumatica della comunità ecclesiale”; “Un corpo e le sue membra: ritratto di una realtà parrocchiale”; “Come tende del Signore tra le case degli uomini: i cenacoli per la preghiera, la catechesi, la carità”. Un evento che s’è rivelato proficuo in termini di confronto su argomenti e tematiche di grande attualità che sono state presentate in maniera eccellente da parte del relatori che hanno contribuito al successo dell’iniziativa proposta.