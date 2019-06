SAN CATALDO. Giovedì 20 giugno, in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato i PUpi di Surfaro si esibiranno con un grande concerto a Sutera. In quell’occasione, come da loro comunicato, partirà il Malamerika Pupi Tour. A Sutera i Pupi di Surfaro sosterranno i compagni dello sprar I Girasoli per un modello d’accoglienza e umanità. Insomma, tanta musica, solidarietà ed integrazione nel segno dei Pupi di Surfaro con Totò Nocera (voce), Pietro Amico (batteria) e Salvo Coppola (basso) che proporranno tra i brani anche Malamerika che tanto successo sta ottenendo grazie alla sua bella musicalità ed originalità.