SAN CATALDO. Domenica 23 giugno c’è la solennità del Corpus Domini. Si tratta di un evento molto sentito nella cittadina sancataldese che è anche l’unica celebrazione cittadina. Essa si svolgerà alle ore 18 in Chiesa Madre. Seguirà la processione del Ss. Sacramento che si concluderà nella Parrocchia Sant’Alberto Magno. Nell’occasione, anche per regolamentare meglio la viabilità cittadina la Polizia municipale ha disposto una ordinanza per la disciplina del traffico veicolare in occasione della solennità del Corpus Domini. In particolare, è stato disposto dalle 15 alle 21 il divieto di sosta ambo i lati, con rimozione in Piazza Mons. Cataldo Naro (già Piazza Madrice- area antistante la Chiesa Madre – dal civ. 1 a inc. via Dell’Immacolata), via Cavour , Piazza Santa Maria delle Grazie, Corso Vittorio Emanuele ( tratto da inc. via Cavour a inc. via 24 Maggio ), Piazza Papa Giovanni XXIII, Corso Sicilia ( tratto da inc. Piazza Papa Giovanni XXIII a inc. Via G. Meli) e via G. Meli. In questo modo sarà possibile garantire la viabilità a tutela della pubblica e privata incolumità.