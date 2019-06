SAN CATALDO. E’ in programma domani, 11 giugno alle ore 17, nella sala comunale “Paolo Borsellino” la Conferenza dei Servizi organizzata dal Lions Club Caltanissetta dei Castelli dal titolo “Il barattolo dell’emergenza – Metti la tua salute al sicuro aiuta chi ti soccorre a casa”. L’evento avrà come relatore Filippo Cammarata presidente del Lions Club Caltanissetta dei Castelli. Il barattolo dell’emergenza vuol essere un aiuto per persone anziane che vivono a casa sole. Il barattolo, in quanto strumento a supporto delle persone bisognose, siano esse disabili o anziane, contiene un modulo con informazioni personali su colui o colei che vive da sola e che è bisognosa di ogni eventuale intervento di primo soccorso.