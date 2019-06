SAN CATALDO. Volge al termine l’attività di sostegno scolastico svolta dai docenti a cura della Società Cesare Battisti di San Cataldo (nella foto). A renderlo noto è stato il presidente Luigi Nocera. Si tratta di un’attività fortemente voluta dallo stesso presidente in nome di una società che deve essere solidale. In quest‘ottica il cimentarsi nell’aiuto a ragazzi con difficoltà di apprendimento ha permesso alla società Cesare Battisti di muoversi nel campo della massima solidarietà dettata dall’amore puro. <Ed è proprio questo amore verso il prossimo, verso i ragazzi che ci ha permesso di portare avanti l‘attività di recupero scolastico di cui hanno beneficiato 5 ragazzi di scuola media e 2 di scuola elementare>. L’attività è stata dedicata ad Eugenio Diliberto, figura certa di amicizia come è emerso nelle tre giornate del seminario tenuto lo scorso mese di dicembre. Il corso è stato realizzato grazie alla competenza e alla professionalità dei docenti: Eleonora Di Bella, Angela Naro, Teresa Iannello e Simona Torregrossa che hanno operato con impegno, con dedizione e con un grande cuore.