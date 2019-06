SAN CATALDO. La commissione prefettizia straordinaria che attualmente amministra il Comune di San Cataldo, ha disposto l’approvazione del provvedimento riguardante il piano di razionalizzazione delle partecipate da parte del Comune. Ci sono state conferme , ma anche recessi. In particolare, il Comune di San Cataldo presentava come società partecipate ATO AMBIENTE CL1 S.p.A. – con una quota di partecipazione dell’ 1,90% – In Liquidazione; “CALTANISSETTA AGRICOLTURA E SVILUPPO S.c.p.a.” – con una quota di partecipazione dello 0,50%, “LE COLLINE DEL NISSENO”- con una quota di partecipazione dello 4 % – in corso di scioglimento, la “FARMACIA BELVEDERE S.r.l.”- con una quota di partecipazione del 55%; “SOCIETÀ DI REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI (S.R.R.) CALTANISSETTA” – con una quota di partecipazione del 16,70%; – “G.A.L.“TERRE DEL NISSENO” SOCIETÀ CONSORTILE A.R.L.”– con una quota di partecipazione dell’1,79%; ATO IDRICO CL6 con una quota di partecipazione del 7,66%; DISTRETTO TURISTICO “VALLE DEI TEMPLI” con una quota di partecipazione dell’1,6%. Per quanto riguarda l’Ato Cl1 e la Srr è stato rilevato che le stesse <Costituiscono per il Comune forme di partecipazione obbligatoria ex legge, con carattere cogente, per cui su tali partecipazioni non può essere esercitato il diritto potestativo di recesso>. Inoltre la Farmacia Comunale “Belvedere” <come risulta dai bilanci di esercizio, sin dal 1° anno di attività ha prodotto utili e il fatturato è stato in continua crescita e da diversi anni si aggira attorno al milione di euro, con indici di performance positivi>. Invece per le partecipate “Le Colline del Nisseno”, già posta in liquidazione, “Caltanissetta S.c.p.a.”, già posta in liquidazione, “GAL” e Distretto Turistico Valle dei Templi”, <non si ritengono sussistenti i presupposti giuridici previsti dal T.U.S.P. per il mantenimento della partecipazione da parte di questo Ente, per cui, per le stesse, sarà avviata immediatamente la procedura di recesso>. Pertanto, nell’ambito della razionalizzazione delle partecipate, la commissione ha confermato la permanenza del Comune di San Cataldo nella partecipazione di ATO AMBIENTE CL1 S.p.A. – con una quota di partecipazione dell’ 1,90%, “SOCIETÀ DI REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI (S.R.R.) CALTANISSETTA” – con una quota di partecipazione del 16,70%; ATO IDRICO CL6 con una quota di partecipazione del 7,66%; “FARMACIA BELVEDERE S.r.l.”– con una quota di partecipazione del 55%. Invece ha deliberato di dismettere la partecipazione per CALTANISSETTA AGRICOLTURA E SVILUPPO S.c.p.a.” – con una quota di partecipazione dello 0,50%; “LE COLLINE DEL NISSENO”– con una quota di partecipazione dello 4 % – in corso di scioglimento, “G.A.L.“TERRE DEL NISSENO” SOCIETÀ CONSORTILE A.R.L.”– con una quota di partecipazione dell’1,79%; DISTRETTO TURISTICO “VALLE DEI TEMPLI” con una quota di partecipazione dell’1,6%.