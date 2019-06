SAN CATALDO. “La fiera del Continenti”: Diversi ma insieme in musica e versi. E’ il titolo dell’iniziativa in programma il prossimo 18 giugno alle ore 17 presso il Teatro “G. Marconi”. Ad organizzarlo è la Direzione Didattica del 2° Circolo che proporrà la performance finale del progetto “La fiera del Continenti”: Diversi ma insieme in musica e versi. Il progetto di potenziamento delle competenze di cittadinanza globale, Fondo Sociale Europeo Pon 2014-2020, prevedeva la Costituzione di Rete con il Comune di San Cataldo. Nella manifestazione conclusiva, come previsto nel progetto, si terrà al Marconi una mostra dei prodotti di laboratorio dei moduli PON “Diversi ma insieme” con la quale gli alunni che hanno partecipato al progetto daranno una dimostrazione pubblica delle competenze acquisite. Inoltre, la premiazione del concorso “Grazia Saporito, una vita per la scuola” e il saggio di fine anno della corale “Note per crescere”.