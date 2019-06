La Pro Nissa ha raggiunto l’accordo con il brasiliano Rafael Cristiano De Souza (in arte Rafinha), italo brasiliano classe ’88 nato a Concòrdia (Brasile). Il giocatore è ottimo sia con il destro sia con il sinistro e può ricoprire il ruolo di universale; performante nel dribbling e letale con le bordate da lontano. Muove i primi passi nel mondo del futsal nel Sao Paulo, Ribeirao Pires e Adv Videira. Successivamente sbarca in Italia dove viene ingaggiato dal Marcianise (A2), Fuente Foggia, Città di Melilli, Augusta c5 e Prato c5. Nel 2015 torna in Brasile per giocare nell’Adesp Pinhalzinho e nel Cerrè Chiuppano. Successivamente fa ritorno in Italia indossando le maglie del Catanzaro, del Tombesi e dell’Ortona. La società piazza dunque il primo grande colpo sul mercato a dimostrazione che quest’anno si fa sul serio puntando al vertice della cadetteria.

Le prime dichiarazioni del giocatore: “Sono felice di giocare a Caltanissetta, è una piazza ambiziosa che vuole fare bene per arrivare il prima possibile in A. Non vedo l’ora di iniziare assieme ai miei compagni e spero di non deludere i tanti tifosi”.