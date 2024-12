Archestrato da Gela, il 13 dicembre al via la “Fiera dell’agroalimentare – il pane e eccellenze del territorio”

Aprirà i battenti domani la “fiera dell’agroalimentare- il pane e eccellenze del territorio”. L’evento, promosso dall’associazione “Archestrato da Gela” dal CNA col patrocinio del Comune di Gela rappresenta un concreto tentativo di celebrare le eccellenze del territorio e di affermare la centralità di un settore, quello agroalimentare, nello sviluppo economico, sociale, storico e culturale del territorio.

Una vera e propria festa dedicata al cibo, fra tradizione ed innovazione, che durerà fino a domenica 15 con stand, animazione, degustazioni e vendita, spettacoli musicali che verrà presentata domani con un convegno di apertura che si terrà alle 16,30 presso la chiesa San Giovanni Battista, aperta a tutta la cittadinanza, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni delle organizzazioni di categoria e degli organizzatori dell’evento, nel corso del quale verranno illustrate le ragioni, gli obiettivi e i percorsi che gli organizzatori vogliono imprimere al territorio a partire da questa fiera.

Ci saranno interventi tecnici e politici che avranno l’obiettivo di spiegare i valori tecnici e scientifici e le opportunità per l’intera economia del territorio della piana di Gela.

Sarà una assemblea di operatori e cultori della materia che saranno chiamati a tracciare un percorso comune che porti non solo alla valorizzazione delle produzioni e dei manufatti ma a stabilire strategie per armonizzare tutte le attività attorno ad un’idea comune che sfrutti la forza di penetrazione rappresentata da una identità alimentare locale, attraverso la creazione di un brand territoriale per le eccellenze, prima fra tutte il pane, che deve riprendere quel prestigio che per molti anni lo hanno reso celebre ed apprezzato in buona parte della Sicilia.

Proprio il pane rappresenta il pilastro che ha fatto nascere questa iniziativa che darà il via ad una serie di iniziative future che dovranno coinvolgere tutti gli operatori del settore nel progetto che ha come obiettivo finale quello di arrivare nei prossimi anni ad ottenere un marchio DOP.