Mussomeli, “ragazzi” degli anni ’80 della “Don Bosco” di Padre Galante animano la ricorrenza liturgica Santa Lucia

MUSSOMELI – Anche loro, domani festa di Santa Lucia, faranno la loro parte. Sono alcuni dei “ragazzi” della “Don Bosco” degli anni ’80 che si ritroveranno nella chiesa Madre, dove alle ore 17, animeranno, con il maestro Claudio Misuraca, la messa celebrata da Padre Giovanni Galante, guida spirituale, appunto, della “Don Bosco”. Ma chi era questo gruppo? Presto detto. Era il 21 aprile del 1991 quando alla palestra comunale di Mussomeli andava in scena il musical “Terra Promessa” scritto da padre Anzalone. L’ultima esibizione ufficiale di un gruppo nato negli anni ‘80’sotto la guida spirituale dell’arciprete Giovanni Galante. Un’esperienza decennale che ha visto partecipare all’attività dell’allora Comunità Giovanile “Don Bosco” svariate decine di giovani. In due lustri di attività, il gruppo ha realizzato diverse attività: musical, attività ricreative e di sensibilizzazione su temi sociali. Emblematica la tre giorni sul problema DROGA nel 1986 in un’epoca nella quale del tristissimo fenomeno – oramai anche locale – non se parlava poiché non esistente. A 33 anni dall’ultima pubblica apparizione il gruppo si riunisce in occasione della festività di Santa Lucia, animando la messa delle ore 17,00 che sarà celebrata da padre don Giovanni Galante. Dicono dal gruppo: “Per noi il tempo non è mai trascorso se non anagraficamente. Lo spirito è rimasto quello di quando eravamo giovani. Per l’occasione verranno appositamente da province siciliane alcuni dei componenti che li vivono. Abbiamo un gruppo Whatsapp che conta circa 60 persone dove – una buona parte delle quali vive in diverse regioni d’Italia – dove condividiamo esperienze del passato e ci sosteniamo in possibili attività per il futuro. Non vogliamo disperdere ciò che di buono pensiamo di aver fatto e soprattutto imparato”.