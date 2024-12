Caltanissetta, studenti del “Volta” celebrano la giornata Mondiale dei Diritti Umani: ricordano le vittime di guerra e si impegnano per la pace

In occasione della Giornata Mondiale dei Diritti Umani, le studentesse e gli studenti di dell’IIS ‘A.Volta’ delle classi quinta B-F Liceo Scientifico e quinta R-S-T Liceo Scientifico Sportivo hanno organizzato un commovente evento dedicato alla pace, ricordando le vittime civili di guerra.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’ANVCDG di Caltanissetta nell’ambito del progetto ‘I giovani per la pace’, ha coinvolto le studentesse e gli studenti in un concorso nazionale sul tema delle conseguenze dei conflitti bellici. I loro elaborati, presentati durante l’incontro, hanno offerto una profonda riflessione sulle ferite ancora aperte lasciate dalla guerra e sull’importanza di costruire un futuro di pace: “è stato toccante ascoltare le voci di questi ragazzi”, ha commentato il Dirigente Scolastico prof.re Parisi Vito, “i loro lavori dimostrano una grande sensibilità e consapevolezza delle problematiche legate alla guerra”.

L’incontro è stato introdotto dallo scrittore Walter Guttadauria, autore di ‘Caltanissetta Kaputt’, che ha contestualizzato storicamente la Seconda guerra mondiale in città.

Un momento particolarmente toccante è stato l’intervento del Sig. Angelo Bombello e del Sig. Natale Castronovo, testimoni diretti delle atrocità della guerra. Le loro storie, cariche di dolore e speranza, hanno offerto una testimonianza preziosa per le nuove generazioni.

Alla fine dell’incontro alcuni studenti hanno detto: “Ascoltare le loro parole ci ha fatto capire quanto sia importante trasmettere la memoria di ciò che è accaduto”, hanno poi affermato “Dobbiamo impegnarci a costruire un futuro in cui la guerra non abbia più spazio”.

L’incontro si è concluso con la lettura dei 30 articoli della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, un monito a difendere i valori fondamentali della persona e a promuovere una cultura della pace.

In un gesto simbolico tutti i partecipanti hanno realizzato un’opera collettiva: un foglio colorato sul quale hanno scritto un messaggio di pace, creando un arcobaleno di speranza.

“Questo evento rappresenta un’occasione unica per riflettere sul nostro ruolo di cittadini del mondo”, ha sottolineato la Sig.ra Giuseppina Gruttadauria, volontaria dell’Associazione vittime civili di guerra di Caltanissetta. “I giovani sono il futuro e il loro impegno è fondamentale per costruire una società più giusta e solidale.”

L’attività coordinata dai Docenti Cazzetta, Di Piazza, Gallo Afflitto, Giunta, Liotta e Scibetta, rientra tra quelle programmate per l’insegnamento dell’Educazione Civica, nucleo Costituzione ed è tesa a raggiungere il traguardo di apprendimento, previsto dalle Nuove Linee guida, (competenza n.1): “sviluppare atteggiamenti e adottare comportamenti fondati sul rispetto verso ogni persona, sulla responsabilità individuale, sulla legalità, sulla partecipazione e la solidarietà, sostenuti dalla conoscenza della Carta costituzionale, della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea e della Dichiarazione Internazionale dei Diritti umani”.