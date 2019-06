PALERMO (28 giugno 2019) – “Prendo atto del gesto di responsabilità da parte del governo regionale rispetto ai 39 milioni di euro di fondi del Patto per il Sud destinati a Gela, ma l’attenzione resta comunque molto alta”.

Lo dice il deputato regionale del Movimento 5 Stelle, Nuccio Di Paola, che alcuni giorni fa aveva lanciato l’allarme, dopo aver presentato un’interrogazione all’Ars la cui risposta in Aula apriva l’ipotesi nefasta di una ‘rimodulazione’ dei fondi.

“Temevamo la città potesse perdere i fondi. Apprendiamo della disponibilità da parte dei dirigenti generali dei due assessorati competenti, Attività produttive e Infrastrutture, confermata a mezzo stampa dall’assessore Ivan Liardi, con cui si esclude qualsiasi ipotesi di revoca dei finanziamenti per un totale di 60 milioni di euro, di cui 21 già impegnati e 39 che erano a rischio. Tuttavia non cantiamo vittoria perché non sappiamo se queste somme saranno effettivamente disponibili a breve. Vigileremo sulla effettiva redazione dei progetti esecutivi e potremo considerare chiusa la partita solo quando vedremo aperti i cantieri delle opere pubbliche di cui Gela ha urgente bisogno”.