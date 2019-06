DELIA – In occasione dei festeggiamenti in onore di Maria SS. d’Itria in programma a Delia dal 31 maggio all’11 giugno, domenica 9 giugno, nell’accogliente cornice di piazza Itria a Delia, si svolgerà la seconda edizione di ITRIARTE, giornata di arte, musica, cultura, spettacolo. L’intento è quello di coinvolgere artisti di ogni genere, per dar vita a un evento in cui a farla da padrona sarà la bellezza, la cui dimensione, non semplicemente estetica, ma principalmente religiosa ed etica, va recuperata nel contesto di una società sempre più segnata dalla cultura dell’egoismo, dell’indifferenza, della prepotenza, della violenza, dello “scarto”, come ama ripetere papa Francesco. Non, dunque, la bellezza costruita, artefatta, gelida e senz’anima che il mondo ci propone, ma quella che ci permette di cogliere il mistero che c’è in ogni essere umano, di riconoscere la dignità di ciascuno e di ri-umanizzare la nostra società e la nostra vita. Ciò è possibile solo ritornando a Dio, cantato dai grandi santi, a cominciare da S. Francesco, come la somma Bellezza. Da lui promana ogni bellezza; da lui viene l’amore che ci fa vedere nell’altro un prossimo da amare. Solo chi ama davvero splende di eterna bellezza. La Chiesa da sempre è stata promotrice a artefice di bellezza, come ci ricorda papa Francesco che nell’Evangelii gaudium scrive: «Annunciare Cristo significa mostrare che credere in Lui e seguirlo non è solamente una cosa vera e giusta, ma anche bella, capace di colmare la vita di un nuovo splendore e di una gioia profonda, anche in mezzo alle prove». Nel segno dell’autentica bellezza di Maria, la più bella tra tutte le creature, che ha dato al mondo il più bello tra i figli dell’uomo, la manifestazione vedrà la partecipazione di pittori provenienti da tutta la Sicilia, che si cimenteranno nella realizzazione di opere in estemporanea sul tema “La Madonna d’Itria nel cuore. Quando l’arte incontra la fede”; i madonnari della Scuola Salviniana del M° Salvino Marrali; cantanti e gruppi musicali (Delianoidy, Pierfrancesco Fazio, Benincasa Brazilian Trio, Seeds of Faith Gospel singers, Luisa Di Vita, Fabrizio Angotti, Nebula Band, Dreamers, Italian Job Quartet, Puzzle Cover band Pink Floyd); artisti di strada (Miss Magic Bubble con il suo spettacolo di bolle e il Red One Duo specialista in acrobazie aeree su tessuto); scuole di danza (Olympia Center, Domenico Di Vincenzo e Ausilia Martorana, Giada School Dance); sbandieratori e “tammurinara” dell’Associazione Folklore Petiliano. Un’estemporanea di pittura coinvolgerà anche i più piccoli per i quali sarà predisposta un’area con l’animazione. Lungo il percorso saranno allestiti stand dell’artigianato e stand gastronomici.

I festeggiamenti per la Madonna Itria continueranno lunedì 10 giugno con la Celebrazione dei Solenni Primi Vespri alle ore 19, mentre alle ore 20,30 i gruppi e comitati parrocchiali daranno vita a una Veglia Mariana. Martedì 11 giugno, giorno liturgico della festa di S. Maria Odigitria, patrona dei siciliani, alle ore 19,00 sarà celebrata la S. Messa solenne in piazza Itria e a seguire la processione dell’antica statua della Madonna Itria accompagnata dall’Ass. Complesso bandistico Petiliana di Delia. La processione si concluderà con una grande spettacolo pirotecnico.