RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – La proposta postuma dell’amministrazione Ruvolo di un referendum cittadino sulla riapertura del traffico in centro storico, rappresenta un ulteriore capolavoro della politica delle chiacchiere che i nisseni hanno sfortunatamente ben conosciuto e purtroppo subito per cinque lunghi anni.

La peggiore amministrazione della storia di Caltanissetta, una amministrazione che ha fallito in tutto anche nel presentare le “carte” per ricandidarsi, adesso torna in cattedra nel mesto tentativo di giustificare i danni di una scelta che ha portato alla chiusura di oltre 80 negozi in centro storico e all’impoverimento di quelle ancora in attività.

Addirittura, in modo poco carino, gli ex “governanti” chiamano un manipolo di commercianti una associazione di eroici imprenditori che hanno investito e continuano a fare impresa dove è quasi impossibile farlo: nel centro di Caltanissetta.

In quel bel centro storico reso poco attrattivo, sporco, salotto diurno per gli extracomunitari e deserto per i nisseni nelle ore serali.

La domando viene spontanea: “come mai non fu indetto un referendum quando di imperio decisero di chiudere il centro mentre oggi propongono di far decidere direttamente ai cittadini la riapertura?”

Molti di noi inizialmente, trascinati dall’entusiasmo di vedere un centro con una nuova pavimentazione, fummo favorevoli alla chiusura al transito.

Dopo pochissimo tempo i dati commerciali ed i risultati inesorabilmente sancirono il fallimento di quella iniziativa, valida nelle città a vocazione turistica e dannosa nella nostra che è pure circondata, se non assediata, da outlet e centri commerciali di ogni genere e nazionalità.

Adesso, cari ex democratici partecipati, risparmiateci le vostre indigeste ricette, le conosciamo bene e stiamo provando pian piano a disintossicarci.

Ci auguriamo che la nuova amministrazione ascolti i commercianti e comprenda le loro vere difficoltà. Inconfutabili sono dati contabili ed il numero di chiusure di attività: su questo bisogna basarsi e quindi riaprire da subito il centro storico al traffico, riservando la chiusura in caso di eventi o in orari concordati con chi li vive e soprattutto lavora.

Il lavoro viene prima di tutto, il benessere ed i posti di lavoro lo creano le imprese se messe nelle condizione di operare.

Per questo ci appelliamo al sindaco Roberto Gambino affinché, successivamente o contestualmente all’incontro di domani con i commercianti, accolga la loro richiesta.

Delle soluzioni provenienti dall’oltretomba Caltanissetta non ha bisogno alcuno: agli incubi preferiamo i sogni!

Tilde Falcone e Arialdo Giammusso

Diventerà Bellissima