CAMPOFRANCO. E’ stato inaugurato il corso professionale di Operatore Socio Assistenziale. A renderlo noto è stato il sindaco Rino Pitanza (nella foto). Il primo cittadino ha sottolineato: <Si lavora sempre per il nostro territorio e per dare opportunità di inserimento a quanti lo vogliono. E’ con questo continuo spirito che abbiamo inaugurato il corso di Operatore Socio Assistenziale (OSA) nei locali della ex scuola materna rimessi a nuovo grazie all’intervento dei ragazzi volontari del Servizio Civile guidati dall’assessore Calogero Nicastro, locali concessi in comodato d’uso oneroso alla Promimpresa, società che opera non solo in provincia di Caltanissetta ma anche in Emilia Romagna e Lombardia e rappresentata, all’interno del suo organigramma, anche dalla nostra compaesana Fabiola Nicastro>. Per quanti vorranno prendere parte al corso, secondo il sindaco, ci sarà <un’ opportunità di crescita e di inserimento nel mondo del lavoro, questo primo di una serie di altre iniziative che porteremo avanti in questo settore. A questo corso parteciperanno già una ventina di campofranchesi e non e, ripeto, sarà il primo di tante altre iniziative rivolte ai nostri concittadini e a quanti vorranno venire a Campofranco a frequentare e rimanere, anche un po’ nella nostra cittadina>.