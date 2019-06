CALTANISSETTA – Gli alunni della Scuola Secondaria di I Grado “F. Cordova” dell’Istituto Comprensivo “Don L. Milani” di Caltanissetta hanno regalato emozioni forti Teatro Margherita in occasione della conclusione del Progetto “ Cyberbullismo” svoltosi durante tutto il corso dell’anno scolastico grazie al contributo finanziario ottenuto in seguito alla pa (Art. 10 della Legge Reg.le 08.05.2018 n.8). La manifestazione conclusiva, così come il progetto, ideati e curati dal prof. Fabio Amico, hanno avuto come obiettivo principale la sensibilizzazione di studenti e genitori alla conoscenza delle caratteristiche dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo per dotarli degli strumenti adeguati per affrontarli. Dopo i saluti della Dirigente dell’Istituto, la prof.ssa Luigia M. E. Perricone, dell’Amministrazione Comuna Ambiente, dott. Veri protagonisti della serata sono stati gli studenti che si sono alternati sul palco nelle vesti di attori cinematografici in occasione del cortometraggio “Nessuno ruberà il mio sogno”, curato dalla professoressa Letizia Ognibene per il PON Competenze di base e del video “#maipiubanchivuoti”, quest’ultimo realizzato con la partecipazione di una rappresentanza di alunni delle classi V delle scuola primaria, a cura del regista Roberto Greco e in quello di attori teatrali nel musical dal titolo “Il bullo è bello solo se balla” realizzato da una rappresentanza degli alunni delle classi I A, I B, II A, III A, III B, III C e del Coro della Scuola Secondaria di I Grado “F. Cordova”, a cura delle professoresse Laura Failla, Olimpia La Marca, Belinda Castellano, autrice anche della sceneggiatura, e le professoresse di lingue straniere Rita Nicosia (inglese), Laura Cammarata (spagnolo), Laura Di Vincenzo (francese). In primo piano, attraverso i diversi “linguaggi del palcoscenico”, una profonda riflessione sulle tematiche del bullismo e cyberbullismo nella piena convinzione, elemento fondante dell’Istituto, che la formazione degli alunni passi attraverso un percorso di formazione globale e con lo scopo di creare cittadini consapevoli e fondati sui principi della legalità. Dopo la breve e brillante lectio del regista Roberto Greco e il videomessaggio del famoso attore Alessio Vassallo, interprete, tra gli altri, del ruolo di Mimì Augello nella serie televisiva “Il giovane Montalbano”, assente per imprevisti e concomitanti impegni lavorativi, non è mancata la commozione quando il prof. Fabio Amico, per l’occasione presentatore della serata-evento insieme alla prof.ssa Laura Failla, ha letto una lettera indirizzata ad un ipotetico bullo scritta dall’alunno Mattia Petitto della III A della “F. Cordova”, Scuola Secondaria dell’Istituto Comprensivo “Don L. Milani”. La serata si è, poi, conclusa brillantemente con l’ospitata della cantante Giorgia Anzalone che ha deliziato il pubblico con la sua voce suadente e grazie all’esecuzione dei brani per “palati fini” suonati dall’Orchestra del Corso ad Indirizzo musicale della Scuola Secondaria di I Grado magistralmente diretta dalle professoresse Rossella Casanova, Giovanna Lunetta, Laura M. Mosca e Barbara Rosana. Pienamente soddisfatta si è dichiarata la Dirigente, la prof.ssa L. Perricone che, sin dal suo insediamento alla presidenza dell’Istituto Comprensivo “Don L. Milani”, ha continuato, nel solco della tradizione della della scuola, a favorire, così come sancito nel PTOF, le condizioni per il progressivo sviluppo della cittadinanza attiva. Al musical “Il bullo è bello solo se balla” hanno preso parte Matteo Riggi, Giada Arcarese, Emily Scolaro, Sofia Salomone, Francesca e Federica Arnone, Benedetto Bonanno, Roberta Bello, Andrea Barilà, Martina Gibilaro, Lavinia Carelli, Nives Falzone, Marta Bonaffini, Elis Crimì, Gabriele La Spisa, Mattia Petitto, Alice Canalella, Federica Torchia, Marco Giordano, Giulio Cammarata, Paola Mannarà, Ginevra Gibella, Carlo LoPorto, Luisa Di Pietra, Elena Cortese e Sara Bunone. L’orchestra del Corso ad Indirizzo Musicale era formata da Avola Alice, Bunone Sara, Cammarata PierPaolo, Dorato Michele, Falzone Ginevra, Foglietto Carola, Garofalo Chiara, Giuffrida Maria, Graziano Ludovica, Lauricella Roberta, Mancuso Enrico, Marchiolo Francesca, Martorana Alessandro, Palumbo Vincenzo, Progno Mattia, Ricevuto Federica, Salamanca Giorgia, Volpe Daniele, Zhou Chenya , Azzolina Federica, Cammarata Cecilia, Castro Maria Vittoria, Cortese Elena, Cusimano Karola, Di Natale Davide, Galanti Sofia, Muratore Samuele, Pistone Vittoria, Polizzi Giovanni, Rizzo Beatrice, Ronchi Christian, Specchietto Salvatore, Tifrea Roberta, Valenza Giulia, Vancheri Elisa, Polizzi Beatrice, Di Pietra Luisa, Tifrea Yonut, Lauricella Sofi Ecco gli alunni che hanno preso parte alla manifestazione: Barilà Andrea, Bellitto Gabriele Pio, Cagnina Daniele, Cervellione Carolina Ginevra, Cutrona Vittoria, D’Amico Marco, Giordano Marco, Granatelli Beatrice, La Placa Gabriele, Miraglia Sofia, Noce Giulia Alessandra, Polizzi Beatrice, Repoli Daniele, Rizza Salvatore, Sardella Giuseppe, Sillitti Dalila, Vancheri Mattia protagonisti del cortometraggio “Nessuno ruberà il mio sogno”. 