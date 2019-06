CALTANISSETTA. Ora anche a scuola si può diventare “ecoattivi” e vincere tanti premi o addirittura un’auto elettrica! Succede all’I.I.S. “Sen. Angelo Di Rocco”, grazie all’impegno del prof. Giampiero Modaffari, collaboratore della dirigente Terranova, che ha incontrato il Gestore dei servizi di igiene urbana Dusty del Comune di Caltanissetta per permettere alla scuola di aderire ad una singolare iniziativa tesa a migliorare gli stili di vita con l’attivazione di buone prassi. Il Comune di Caltanissetta infatti partecipa ad un progetto nazionale denominato “Ecoattivi”. Il progetto funziona tramite app scaricabile da Google Play (per Android) oppure App Store (per iPhone) nella quale va inserito il nome del comune di residenza autorizzando l’utilizzo della fotocamera. L’iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare i cittadini alla tutela ambientale consentendo, tramite comportamenti virtuosi e sostenibili, l’accumulo di punti con cui partecipare a concorsi a premi: uno su scala nazionale denominato “Ecogame 2019” ed uno riservato ai residenti nel Comune di Caltanissetta. I punti possono essere accumulati attraverso comportamenti corretti con la mobilità sostenibile (tramite spostamenti in bici o a piedi premiati con 10 punti per ogni km percorso), con il compostaggio domestico (tramite la foto della propria compostiera che vale 600 punti), rispondendo a quiz ed enigmi (10 domande e 5 punti per ogni risposta corretta), invitando un amico a partecipare (vale 100 punti per ogni invito accettato). Ogni Qr Code letto varrà 100 punti. Per ottenere i primi 100 punti basta leggere, utilizzando l’app, il QR code dal segnalibro che verrà consegnato a studenti, docenti, personale Ata ed educatori. I residenti nel Comune di Caltanissetta potranno, inoltre, ottenere dei coupon provvisti di QR code, conferendo i propri rifiuti differenziati nel Centro di Raccolta Comunale o presso l’isola ecologica mobile. I punti guadagnati con le “buone azioni” vengono convertiti in biglietti per partecipare ai concorsi a premi (ogni 100 punti si ottiene un biglietto). Più buone azioni si compiono, più punti si guadagnano, più biglietti si ottengono, più probabilità si ha di vincere un premio. Il concorso nazionale, Ecogame 2019 terminerà il 30 settembre. I premi in palio sono: un’auto elettrica, un iPad e 20 kindle. Il concorso locale è riservato ai soli residenti del Comune di Caltanissetta, termina il 30 settembre e mette in palio 100 Buoni Spesa da 25 euro da spendere, entro dicembre 2019, negli esercizi commerciali locali aderenti all’iniziativa. Se non si è residenti nel Comune di Caltanissetta, si può istallare ugualmente “Ecoattivi”, accumulando punti ed avendo la possibilità di vincere un iPad con l’estrazione del 30 settembre. Gli studenti dell’Istituto “Di Rocco” hanno subito mostrato interesse per l’iniziativa sia perché sensibili ai temi ambientali sia perché felici di far parte di una community di cittadini responsabili.