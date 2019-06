CALTANISSETTA – “Non ho dato mandato di rappresentanza a qualcuno dell’Opposizione, né ho nominato all’interno della Minoranza un mio Portavoce. Per il futuro chi volesse interloquire con il Capogruppo della Lega a Palazzo del Carmine contatti direttamente me, oppure si rivolga ai vertici regionali della Lega – Salvini Premier, grazie. È arrivato il momento di ripristinare le regole e l’abc della Politica…” – lo ha dichiarato su Facebook il Responsabile Provinciale e Capogruppo della Lega, Oscar Aiello, riferendosi al M5S a seguito dell’incontro di ieri tra l’Opposizione ed il Capogruppo pentastellato, incontro al quale la Lega non ha partecipato.