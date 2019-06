BUTERA. Il Castello Arabo Normanno è stato dichiarato di interesse culturale. A dichiararlo è stato l’assessorato regionale ai Beni culturali e Identità Siciliana, Servizio Tutela che ha completato l’iter per la verifica dell’interesse culturale del sito. L’assessorato regionale lo ha poi comunicato al sindaco Filippo Balbo che alla Soprintendenza ai Beni culturali di Caltanissetta. Il Castello si trova tra piazza della Vittoria e Largo Castello in pieno centro storico nella parte alta di Butera. Risale agli inizi del XII° secolo e costituisce, come sottolineato dallo stesso assessorato regionale, “Pregevole esempio di architettura fortificata e testimonianza delle vicende storiche che hanno portato Butera ad essere importante centro di scambi economici e culturali”. In particolare, nella sua nota trasmessa al Comune e alla Soprintendenza, l’assessorato regionale ai Beni culturali ha prescritto che <Per mantenere l’integrità del bene non va danneggiata la prospettiva e la luce, e non ne vanno alterate le condizioni ambientali e il decoro>. In base a questo disposto, <L’area adiacente al Castello, di proprietà del Comune, dovrà essere sottoposta a prescrizione di tutela indiretta>. Questo significa che nell’area adiacente al complesso del Castello arabo normanno buterese sottoposta a tutela indiretta, <Eventuali interventi di scavi e movimento terra dovranno essere preventivamente approvati dalla competente Soprintendenza ai Beni Culturali di Caltanissetta>. Inoltre, è stato anche fatto “divieto assoluto di costruzione edilizia” in questa area adiacente stessa. Nel contempo, il Castello arabo – normanno è divenuto ufficialmente area di interesse culturale.