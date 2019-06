BOMPENSIERE – Festeggiamenti in onore di S. Pio da Pietrelcina, programmati nella parrocchia SS. Crocifisso. Alle ore 17, ingresso della Banda musicale “G. Verdi” di Caltanissetta; alle ore 18, Santo Rosario. Segue la solenne celebrazione Eucaristica. Al termine, la processione del Simulacro di S. Pio lungo la via dei Santi. La conclusione con la benedizione finale con bacio della Reliquia davanti al monumento. Seguirà un rinfresco in piazza SS. Crocifisso.