SAN CATALDO. Rinnovo delle cariche in seno al M5S di San Cataldo. Come da regolamento l’assemblea del M5S San Cataldo provvede ogni sei mesi a rinnovare le cariche interne con votazione palese. Tali cariche sono funzionali alla gestione delle attività del gruppo. Nel corso dell’assemblea dello scorso 5 Aprile, sono stati eletti: Bernadette Arcarese, alla quale è stata attribuita la carica di “portavoce”, si occuperà di gestire i rapporti tra il gruppo e l’esterno; David Alù che ricoprirà il ruolo di “garante”, avrà il compito di organizzare il lavoro interno e le riunioni; Giovanna Capizzi scelta come “segretaria”, sarà lei a redigere i verbali delle assemblee. La portavoce Arcarese afferma che: “nonostante la grave crisi congiunturale che sta colpendo il nostro paese, non ci arrendiamo ma lotteremo con più forza e più presenza tra e con i cittadini per ricostruire San Cataldo”. Dal canto suo il garante Alù puntualizza l’idea dell’importanza di non lasciare che scoramento e paura abbiano la meglio sulla creatività Sancataldese, sostenendo che: “in un momento buio della nostra politica locale, vanno messe in campo tutte le forze possibili per non fare morire tradizioni, storia ed economia sancataldese”.