SAN CATALDO. Il sancataldese Alberto Anzalone, della società salesiana di San Giovanni Bosco, ha ricevuto in Chiesa Madre dall’Arcivescovo Mons. Calogero La Piana, SdB, Canonico della Basilica di San Pietro in Vaticano, l’Ordinazione presbiterale. Un evento particolarmente emozionante e coinvolgente che ha visto la partecipazione della comunità parrocchiale e di tantissimi sancataldesi che hanno voluto presenziare ad un momento che ha segnato per Alberto Anzalone insieme un importante punto d’arrivo ed un altrettanto fondamentale punto di partenza con l’inizio per lui della sua nuova esperienza di sacerdote.